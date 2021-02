IJsmeester Smallingerland: schaatsen nog niet veilig

vr 12 februari 2021 12.00 uur

DRACHTEN - De grote ijswegen zijn nog niet veilig in de gemeente Smallingerland. Dat is de conclusie van de ijsmeester van de rayons Veenhoop en Oudega. De ijsmeester van beide rayons ontmoetten elkaar op het ijs nabij Ie-Sicht, waar de beide gebieden aan elkaar grenzen.

Vanaf De Veenhoop vertrokken ijsmeesters Albert, Foppe en Christ om op verschillende plekken in de regio het ijs te meten."Voor een veilige ijsweg is ijs van zo’n 8 cm nodig. Voor sneeuwijs, waar nu sprake van is, is een laag van 15 cm vaak nog niet voldoende" aldus ijsmeester Albert.

Op de plekken waar gemeten was lag tussen de 4 en 6 cm ijs. Daarnaast was het ijs op veel plekken erg hobbelig door de gevallen sneeuw. Of dit de komende nacht nog beter gaat worden blijft afwachten. De ijsmeesters van Oudega gaven aan dat het ijs op de ijsbaan in Oudega ook al moeilijk aangroeide.

De gemeten ijswaardes worden doorgegeven aan de Friesche IJsbond. Op de website van de bond staat een kaart waar wordt aangegeven welke ijswegen veilig zijn. Op vrijdagochtend stonden alle grote ijswegen in Friesland nog op "Niet beschaatsbaar". Ondanks dat het ijs eigenlijk nog niet veilig is, waren er hier en daar al wel schaatsers op het ijs te vinden.

FOTONIEUWS