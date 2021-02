Joyrider (28) klem gereden door politie

vr 12 februari 2021 09.50 uur

DRACHTEN - Een 28-jarige man is donderdagmiddag door de politie klemgereden nadat hij probeerde te vluchten. Agenten zagen de Leeuwarder omstreeks 15.30 uur rijden over de Drift in Drachten. Zij gaven hem een stopteken omdat ze wisten dat de man geen rijbewijs had. Hij was hier al tweemaal voor gepakt.

De Leeuwarder besloot te vluchten en reed met hoge snelheid en sloeg de Zuiderhogeweg op. Hij reed met volle snelheid door het rode licht en haalde links en rechts in. Ook negeerde hij de verkeerslichten met de Lange West. Op de Noorderhogeweg reed de man nog sneller en gevaarlijker.

Uiteindelijk wist de politie de man met 3 politieauto's klem te rijden. Hij is aangehouden. Ten tijde van de aanhouding was de man volgens de politie nog druk bezig een joint te roken. Een afgenomen drugstest was dan ook positief. De auto van de man is in beslag genomen en afgevoerd. De auto krijgt de verdachte niet meer terug en is verbeurd verklaard.

De man kreeg een proces-verbaal voor het rijden onder invloed, rijden zonder rijbewijs Artikel 5 wegenverkeerswet, overschrijding van de maximum snelheid met meer dan 50 km/u en nog andere diverse verkeersovertredingen waaronder tweemaal het negeren van het rode verkeerslicht.

De verdachte is ingesloten voor verder onderzoek en verhoor.