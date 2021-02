Brand in woning aan Geawei in Augustinusga

do 11 februari 2021 20.56 uur

AUGUSTINUSGA - De brandweer moest donderdagavond uitrukken voor een brand in een woning aan Geawei in Augustinusga. Een ambulance werd later ook opgeroepen omdat de bewoonster rook had ingeademd. De brand was snel onder controle.

Stichting Salvage is ingeschakeld om de gevolgen van de brand verder af te handelen. De oorzaak van de brand betrof waarschijnlijk een vaatwasser. De rook was naar de naastgelegen woning getrokken en de brandweer ging daar als eerste heen. Later bleek de oorzaak van de brand zich in de andere woning te bevinden.

