Dit zijn je keuzemogelijkheden als je op zoek bent naar geschikte raambekleding

do 11 februari 2021 18.35 uur

DRACHTEN - Het maken van een keuze voor geschikte raambekleding is niet eenvoudig. Met raambekleding kun je functionaliteit en uitstraling op een uitstekende manier combineren. Daarnaast is uitstraling een belangrijke eis die gesteld wordt aan raamdecoratie. Dit maakt de keuze voor geschikte raambekleding er niet eenvoudiger op.

De eisen waaraan raambekleding moet voldoen

Raambekleding vormt een belangrijke barrière tussen het raam en de woonruimte. Dit is dan ook de reden dat deze raambekleding aan verschillende eisen moet voldoen. De belangrijkste eis is klimaatbeheersing. Het ophangen van raambekleding draagt bij aan de instandhouding van het binnenklimaat. De (koude) invloeden van buiten hebben veel minder invloed op de temperatuur binnen. De investering in raambekleding verdien je dus terug in je energierekening.

Een andere goede reden om raambekleding op te hangen is het beïnvloeden van de lichtinval. Geschikte raambekleding moet met betrekking tot de verduisterende eigenschappen aansluiten bij de doelstelling van het gebruik van een woonruimte. In de praktijk betekent dit vaak dat raamdecoratie in de slaapkamer een hoger verduisterend vermogen moet hebben dan bij een woonkamer het geval is. Een ander aspect waar je op moet letten bij de keuze voor geschikte raambekleding is privacy om de mogelijkheden van inkijk van buitenaf te beperken of te voorkomen. Tot slot werkt raambekleding versterkend bij de uitstraling van een specifieke sfeer, een aspect dat zeker niet over het hoofd mag worden gezien!

Welke raambekleding is het meest geschikt?

Het plaatsen van raambekleding is een uitstekende manier om functionaliteit en uitstraling met elkaar te combineren. Je hebt hierin dusdanig veel mogelijkheden dat de kans groot is dat je het lastig vindt om te bepalen welke raambekleding het meest geschikt is. In dit artikel gaan we de meest gekozen opties voor je op een rijtje zetten. Aan de hand van deze keuzehulp wordt het veel makkelijker om een keuze te maken voor de meest geschikte raambekleding.

Functionaliteit en uitstraling combineren met raamdecoratie

De belangrijkste doelstelling van het ophangen van raamdecoratie is om functionaliteit en uitstraling te combineren met raamdecoratie. Raambekleding is dan ook breed inzetbaar maar niet iedere raambekleding is geschikt voor iedere ruimte. Vitrage en inbetweens zijn bijvoorbeeld niet geschikt voor een slaapkamer maar wel uitstekend geschikt voor woonkamers, kantoren aan huis en keukens.

Er zijn diverse opties met betrekking tot raamdecoratie voor de slaapkamer. Onder andere rolgordijnen worden veelvuldig gebruikt om dit soort ruimtes te verduisteren. Veel mensen zijn echter van mening dat dit een keuze is die niet passend is bij een gewenste uitstraling van een slaapkamer en geven de voorkeur aan jaloezieën. Houten jaloezieën hebben bijvoorbeeld een natuurlijke uitstraling en passen hierdoor in iedere woonstijl. Daarnaast kan er ook gekozen worden voor op maat gemaakte jaloezieën van aluminium, een materiaal dat uitstekend past in een moderne- of industriële setting. Uiteraard kan er ook nog de keuze worden gemaakt voor de authentieke overgordijnen als geschikte raambekleding voor een slaapkamer of andere woonruimte. Ook hiermee kan functionaliteit en uitstraling op een uitstekende manier worden gecombineerd maar zoals aangegeven, het maakt de keuze voor geschikte raambekleding niet eenvoudiger.