IJsbaan in Gorredijk ging donderdag open

do 11 februari 2021 18.34 uur

GORREDIJK - Langzamerhand gaan overal de ijsbanen open. Ook Gorredijk was donderdag aan de beurt. De ijsbaan werd gelijk goed gevonden door de mensen in het dorp. Bekijk de foto's in het fotonieuws.

