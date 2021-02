Brandstichting bij politiebureau in Drachten

do 11 februari 2021 17.41 uur

DRACHTEN - Er is woensdagavond even na het ingaan van de avondklok om 21.00 uur brand gesticht bij het politiebureau in Drachten. Dat blijkt uit een melding van een getuige die deze site een foto stuurde. Er waren letters geplaatst bij het bureau welke door onbekende oorzaak vlam hebben gevat. Mogelijk betrof het een protest-actie of iets dergelijks.

Agenten hebben de brand zelf geblust.