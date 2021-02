10.000 euro voor kinderboerderij via ANWB Fonds

do 11 februari 2021 15.38 uur

DRACHTEN - Het ANWB Fonds heeft de aanschaf van een rolstoelschommel op kinderboerderij De Naturij in Drachten uitgeroepen tot mooiste maatschappelijke project van de provincie Friesland. De initiatiefnemers ontvingen woensdag - tijdens een digitale bijeenkomst met de winnaars van alle provincies - een cheque van € 10.000 voor hun project.

"We zijn hartstikke blij met deze toekenning. Dit stond al jaren op ons verlanglijstje", vertelt Tjitske Zuidema, bestuurslid van kinderboerderij De Naturij in Drachten. Met het geld van het ANWB Fonds wordt een speciaal speeltoestel aangeschaft waarmee kinderen die in een rolstoel zitten kunnen schommelen. Het is een schommel met een brede plaat waar een rolstoel op kan staan.

Een totaal van 46.317 Nederlanders heeft de afgelopen maanden meegestemd in deze landelijke campagne van het ANWB Fonds, waarbij voor iedere provincie van Nederland een winnaar is aangewezen. Het ANWB Fonds biedt financiële steun aan projecten die een bijdrage leveren aan de samenleving op het gebied van verkeersveiligheid, (duurzame) mobiliteit en vrije tijd.

"We vinden het belangrijk dat alle kinderen mee kunnen doen, ook degene die gehandicapt zijn", aldus Zuidema, die naast bestuurslid van kinderboerderij de Naturij ook ergotherapeute is. "De praktijk is namelijk dat kinderen in een rolstoel veel te weinig buiten komen en te weinig bewegen. Daar kunnen we met dit nieuwe toestel verandering in gaan brengen. We gaan dit nu meteen bestellen, over een paar maanden kan er geschommeld worden."

De verkiezing, die voor de derde keer is gehouden, liep aanvankelijk vertraging op vanwege corona. "Maar we zijn ontzettend blij dat we uiteindelijk hebben doorgezet", vertelt voorzitter Paul Makken van het ANWB Fonds. "Want ondanks alle beperkende coronamaatregelen merken we - door het recordaantal inzendingen en stemmers én door de kwaliteit van de inzendingen - dat mensen nog steeds erg betrokken zijn met elkaar."