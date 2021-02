Pieter Jelles Troelstra in De strijd om het Binnenhof

do 11 februari 2021 15.29 uur

LEEUWARDEN - Hij is één van de interessantste volksvertegenwoordigers in de Nederlandse politieke geschiedenis: Pieter Jelles Troelstra (1860-1930). Fries volksheld, dichter, bevlogen parlementariër, maar bovenal grondlegger van de sociaal-democratie in Nederland. In de voorlaatste aflevering van de 7-delige NTR-geschiedenisserie De strijd om het Binnenhof onderzoekt Wouke van Scherrenburg het leven van deze bevlogen politicus.

De strijd om het Binnenhof is een serie over politieke leiders die een cruciale rol hebben gespeeld in de geschiedenis van onze democratie.

Zeven hoofdpersonen

Oud-parlementair verslaggever Wouke van Scherrenburg neemt de kijker in deze serie mee in de levens van achtereenvolgens Jacoba van Beieren, Johan van Oldenbarnevelt, de gebroeders De Witt, Rutger Jan Schimmelpenninck, Johan Rudolph Thorbecke, Pieter Jelles Troelstra en Pim Fortuyn. Levens die getekend werden door strijd om de macht en persoonlijke tragiek.

Combinatie van documentaire en drama

De NTR heeft een naam als het gaat om de productie van grote geschiedenisseries. Van De Gouden Eeuw tot De IJzeren Eeuw, maar ook 80 Jaar Oorlog en Goede Hoop. Wat De strijd om het Binnenhof onderscheidt van eerdere series is de vorm: niet eerder werd documentaire met drama gecombineerd.

In elke aflevering is namelijk ook te zien hoe een cruciale gebeurtenis uit het leven van de hoofdpersoon wordt gedramatiseerd door scenarist en regisseur Niek Barendsen, die zich voor deze aflevering voorbereidt door op bezoek te gaan bij Fiona Geraets, achterkleindochter van Pieter Jelles Troelstra. In de uiteindelijke scène zien we Jasper Stoop als de jonge Pieter Jelles Troelstra en Gijs Scholten van Aschat als zijn vader.