Fietser geschept in Drachten

do 11 februari 2021 10.20 uur

DRACHTEN - Een fietser is donderdagochtend geschept door een auto op de kruising van de Drift met de Zuidkade in Drachten. De hulpdiensten werden om 10.01 uur ter plaatse gestuurd. De jongeman is door het ambulancepersoneel opgevangen voor behandeling.

Het slachtoffer is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.