Auto op de kop in de sloot bij Blije

wo 10 februari 2021 21.46 uur

BLIJE - Op de Zeedijk bij Blije is woensdagavond een auto ondersteboven in een sloot terecht gekomen. Vermoedelijk was de bestuurder door de gladheid van de weg geraakt. Niemand raakte bij het ongeval gewond.

In de auto auto zaten twee personen. Zij zijn opgevangen in een boerderij vlakbij de plek van het ongeval. Ze hoefden alle twee niet mee naar het ziekenhuis. De opgeroepen brandweer hoefde niet in actie te komen.

FOTONIEUWS