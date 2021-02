Brand in woning aan Noordersingel in Burgum

wo 10 februari 2021 19.38 uur

BURGUM - De brandweer van Burgum moest woensdag aan het begin van de avond uitrukken voor een brand in een woning aan de Noordersingel in Burgum. De omlijsting van de open haard had door onbekende oorzaak vlam gevat.

De brandweer wist de brand in de kamer snel te blussen. Een hoogwerker is daarna ter plaatse gekomen om het rookkanaal vanaf boven te inspecteren voor de zekerheid.

