Jubileum: 25 jaar Lasservice van de Voorde

di 09 februari 2021 17.50 uur

KOOTSTERTILLE - Lasservice van de Voorde te Kootstertille bestaat 25 jaar. Op 28 december 2020 was het precies 25 jaar geleden dat het bedrijf werd opgericht in Noardburgum.

Het begon in een oud schuurtje waar landhekken en sierhekken werden gemaakt. Ook werd er toen al licht constructiewerk gedaan en laswerk op locatie. In 1999 werd er een nieuwe loods gebouwd en in 2004 kwam er een tweede loods bij aan de Oastkern 14 in Kootstertille. Het bedrijf is hier nog steeds gevestigd is.

Staalconstructies

Door de jaren heen is Lasservice van de Voorde uitgegroeid tot een bedrijf met vakbekwaam personeel, ze maken zich sterk voor de meest uit één lopende staalconstructies. Lasservice van de Voorde maakt o.a. staalconstructies voor de bouw, balkonhekwerk zowel van staal als RVS, spanten, machineonderbouw, relingwerk, industriële trappen en luxe trappen.

Ook kunstwerken behoren tot een expertise waaronder bijvoorbeeld het staalwerk van de poort van Vijversburg te Tytsjerk, de Cortenstalen tassen bij winkelcentrum De Fourmanderij in Hurdegaryp en de grote zitbank aan de Slachtedyk te Wommels. Ook verzorgt het bedrijf laswerk op locatie en reparaties aan alles wat er maar te lassen valt. "En zo hopen we ons bedrijf nog jaren voort te zetten." aldus eigenaar Rinus van de Voorde.

Voor verdere informatie: www.lasservicevandevoorde.nl