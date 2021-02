35 gratis laptops voor minimahuishoudens in S'land

di 09 februari 2021 17.36 uur

DRACHTEN - Bibliotheek Drachten geeft in samenwerking met Stjoer, MOS welzijn en Allemaal Digitaal 35 gratis laptops weg aan minimahuishoudens in Smallingerland. Het gaat om tweedehands, refurbished laptops die afkomstig zijn uit het bedrijfsleven. In de werkplaats van Stjoer zijn deze weer gebruiksklaar gemaakt.

Dinsdagochtend 9 februari is de eerste gratis laptop opgehaald bij Bibliotheek Drachten. De overige 34 worden komende week opgehaald door de geselecteerde huishoudens. De deelnemers krijgen ook een gratis computercursus op maat aangeboden in de bibliotheek.

Allemaal digitaal

Allemaal Digitaal gelooft dat een verbeterde deelname aan de samenleving begint bij de mogelijkheid om ook digitaal mee te kunnen doen. Daarom zamelen zij overal in Nederland gebruikte laptops en tablets in. Samen met lokale partijen knappen zij deze op, zodat de donaties naar kwetsbare groepen gaan die dit het hardst nodig hebben