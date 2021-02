IJsbaan Buitenpost als eerste geopend voor publiek

di 09 februari 2021 14.18 uur

BUITENPOST - IJsclub Buitenpost opende dinsdag de ijsbaan voor de leden. Het is één van de weinige ijsbanen in de regio die geopend is. Iedereen moet wel rekening houden met de corona-maatregelen. Zo is de kleedkamer niet geopend en mogen mensen niet te dicht bij elkaar staan bij de koek en zopie.

De eerste schaatsers stonden rond het middaguur al op de ijsbaan. Het ijs is matig van kwaliteit door de stuifsneeuw die in het afgelopen weekeinde viel. De baan is geopend tot 20.30 uur.

FOTONIEUWS