ABN AMRO kantoor Drachten sluit op 9 april 2021

di 09 februari 2021 11.54 uur

DRACHTEN - Het ABN AMRO kantoor aan de Burgemeester Wuiteweg 12 in Drachten sluit per 9 april 2021. Het kantoorpand wordt verkocht. Zo heeft de bank bekendgemaakt. Steeds meer klanten regelen hun bankzaken online waardoor het bankgebouw niet meer nodig is.

Als een kantoorbezoek nodig of gewenst is, kunnen klanten terecht bij het kantoor in Leeuwarden: Willemskade 10. Op de kantoren werkt ABN AMRO op afspraak. Als klanten een kantoor willen bezoeken, kunnen ze telefonisch een afspraak maken via 088 - 226 26 35. De sluiting van het kantoor in Drachten heeft geen directe gevolgen voor de medewerkers.