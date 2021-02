Sneeuwschuiven vanuit de dakgoot

ma 08 februari 2021 18.00 uur

OOSTERNIJKERK - Het was een operatie maar het is uiteindelijk gelukt. Het maken van een hoge sneeuwbult. De bult werd het decor van een springpartij vanuit de dakgoot. De sneeuwheuvel werd gemaakt in een tuin aan de Nijbuorren in Oosternijkerk.

Silvia Zwerver zette Menze, Jan, Edwin, Richard, Rutger en Jelmer op de video.