Auto in brand na 'racepartij' in sneeuw

ma 08 februari 2021 16.17 uur

GORREDIJK - Een auto is maandagmiddag in brand gevlogen bij Sportcentrum Kortezwaag aan de Mientewei in Gorredijk. De brandweer werd om 15.20 uur gealarmeerd en de brandweerlieden hebben de brand geblust. Bij aankomst stond het voertuig al in vuur en vlam.

Volgens omstanders was de bestuurder aan het racen door de sneeuw. De auto is op een zeker moment in brand gevlogen. Een berger heeft het voertuig later weggesleept.

FOTONIEUWS