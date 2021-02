Auto belandt in de sloot langs Noorderend

zo 07 februari 2021 18.22 uur

DRACHTEN - Een automobilist is zondag omstreeks 18.00 uur in de sloot beland langs de Noorderend in Drachten. Vanwege de sneeuwval op deze zondag was het ter plaatse erg glad.

Een ambulance kwam ter plaatse en de bestuurder is door het ambulancepersoneel onderzocht. De man en zijn twee inzittenden raakten niet gewond. Een aantal spullen in de auto kon nog veilig worden gesteld voordat deze apparatuur vernield werd door het slootwater.