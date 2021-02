Politie haalt wandelaar van oprit Wâldwei

zo 07 februari 2021 16.37 uur

DRACHTEN - Een wandelaar wilde zondagmiddag de Wâldwei (N31) bij Drachten oplopen. Het is onduidelijk waarom, de politie is in elk geval wel ter plaatse gekomen. De agenten hebben de man thuisgebracht.