Sneeuw: auto's in botsing op Swynswei

zo 07 februari 2021 13.49 uur

NIJ BEETS - Twee voertuigen kwamen zondag aan het begin van de middag met elkaar in botsing op de Swynswei bij Nij Beets. Eén automobilist kon na de aanrijding zelf doorrijden, de andere auto was flink beschadigd. Het linker voorwiel was kapot gegaan.

De oorzaak van de aanrijding is vermoedelijk gladheid en slecht zicht vanwege de sneeuwstorm die door de provincie raast. Een berger kwam ter plaatse om het voertuig af te voeren.

