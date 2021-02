Gladde weg: auto eindigt in de sloot

zo 07 februari 2021 12.46 uur

OOSTERWOLDE - Een bestuurder is zondagmiddag door de gladheid van de weg geraakt aan de Drie Tolhekken in Oosterwolde. Het slippertje begon in de bocht en de auto eindigde in de sloot. Niemand raakte gewond.

De politie kwam ter plaatse om het verkeer te regelen tijdens het ongeval. Berger Tolman wist de auto snel uit de sloot te halen.