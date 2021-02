Sneeuwduinen en sneeuwpret in de regio

zo 07 februari 2021 10.09 uur

SURHUISTERVEEN - Een relatief klein laagje sneeuw bedekte de regio zondagochtend. In heel Nederland viel een dik pak sneeuw maar in Friesland bleef in de ochtend beperkt to 2 tot 5 centimeter sneeuw. Door de storm en harde wind kunnen wel sneeuwduinen ontstaan en daarmee overlast veroorzaken.

Op de foto twee meisjes uit Surhuisterveen die sneeuwpret hebben op een bult op plek waar de voormalige meubelzaak Folkerts was gevestigd. Omdat het de hele dag door zal sneeuwen, zullen de sneeuwlagen op de wegen langzaam aandikken, naar verwachting.

