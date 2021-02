Brandweer verwijdert heen en weer waaiende antenne

zo 07 februari 2021 10.01 uur

DRACHTEN - De brandweer rukte in de nacht van zaterdag op zondag rond twintig over twee uit voor stormschade aan De Bank in Drachten. Een bewoner had een antenne in de tuin staan die alle kanten opzweepte. Hij vertrouwde het niet en besloot de brandweer te bellen.

De brandweerlieden wisten via hun hoogwerker met een schaar de antenne korter te maken, waardoor deze geen gevaar meer kon veroorzaken. Na ongeveer een uur waren de brandweerlieden weer terug op de kazerne.