LED: een revolutie in licht en slimme extra toepassingen

za 06 februari 2021 16.10 uur

LEEUWARDEN - Soms verloopt een revolutie vrijwel ongemerkt. Dat is zeker gebeurd op het gebied van verlichting. LED staat voor light emitting diode oftewel lichtgevende diode. Een diode is daarbij een halfgeleider, meestal een bijzonder soort metaal, die licht geeft als er elektriciteit doorheen gaat. Dat principe wordt al tijden gebruikt voor de aan- uitlampjes van elektrische apparaten, zoals de strijkbout. Maar het heeft tot eind vorige eeuw geduurd voordat LED ook toepasbaar werd voor verlichting in huis of op het bedrijf.

Iedere halfgeleider geeft namelijk een specifieke kleur af. Er moest gezocht worden naar alle basiskleuren om LED ook geschikt te maken voor de woning. LED heeft daarom nog steeds (ten onrechte) de naam dat het 'koud' licht is. Dat komt omdat het in de beginjaren met name buiten werd gebruikt voor de verlichting van rotondes etc. Felheid ging daarbij boven sfeer. Inmiddels kan je allerlei tinten kopen van fel tot zeer zacht. LED-verlichting online kopen is uiteraard ook een mogelijkheid.

Waarom is LED een revolutie?

Gloeilampen hebben vele jaren onze woningen verlicht, maar ineens werden ze niet meer gemaakt. Dat heeft uiteraard alles te maken met de aandacht voor het milieu en de noodzaak tot energiebesparing. Een LED lamp is volstrekt anders opgebouwd dan een gloeilamp en is veel minder fragiel. Het is weliswaar niet verstandig om dit soort lampen te laten vallen, maar ze kunnen wel tegen een stootje. Een LED lamp heeft gemiddeld 35.000 tot 50.000 branduren en daarbij steekt het gemiddelde van een gloeilamp met 1.000 uur schril af. Daarnaast geeft een LED lamp dezelfde hoeveelheid licht voor maar 30% energie die een gloeilamp daarvoor nodig heeft. Ook ten opzichte van tl-lampen is de LED lamp verreweg superieur. Noem dat maar eens geen revolutie.

De extra toepassingen van LED lampen

Ledverlichting is tegenwoordig overal te koop. De voordelen van het licht zie je in een aantal extra toepassingen. In het verleden was er voor speelgoed of andere items voor bijvoorbeeld decoraties met lampjes altijd de irritatie dat de batterijen zo snel leeg waren. LED licht heeft dat compleet veranderd en veel meer mogelijk gemaakt 'zonder snoer'. Dat geldt zeker ook voor buiten- en tuinverlichting. Door gebruik te maken van bijvoorbeeld solar-batterijen is het mogelijk om voldoende licht buiten te realiseren. Het is daarbij een groot voordeel dat er geen leidingen van binnen behoeven te worden doorgetrokken. Netstroom en de vocht die buiten vaak aanwezig is, vormen nu eenmaal geen goede combinatie.

De toekomst van LED

LED-lampen zijn relatief gezien duurder dan andere lichtbronnen. In de praktijk verdient een dergelijke lamp zichzelf zeer snel terug door het lagere energieverbruik. Daarbij is de veel langere levensduur niet alleen praktisch, maar levert het ook financiële voordelen op. Naar verwachting zullen de lampen door kwaliteitsverbetering een nog langere levensduur krijgen. Door standaardisering van fittingen zal de prijs van een LED lamp in de toekomst omlaag gaan.

Bovendien is de ledlamp zo ver ontwikkeld dat deze ook geschikt is voor sfeerverlichting. Zo kun je led lampen bijvoorbeeld ook gebruiken om een kantoor sfeervol te maken. Duurzaamheid blijft een sterk punt van deze lamp. Nu is het wachten op de nieuwe revolutie voor lichtbronnen.