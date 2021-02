Zondag code rood voor sneeuwjacht en snijdende kou

za 06 februari 2021 12.52 uur

LEEUWARDEN - Het KNMI heeft voor zondag weeralarm code rood afgekondigd voor heel Nederland. Dit vanwege verwachte sneeuwval in combinatie met veel wind en lichte tot matige vorst. De waarschuwing geldt vanaf zondag 00:00.

Zaterdagavond gaat het in het zuiden van het land sneeuwen. In de nacht naar zondag breidt de sneeuwbui zich uit naar het noorden over de rest van het land. Vanwege de stevige oostenwind is er sprake van sneeuwjacht. Hierdoor kunnen sneeuwduinen ontstaan die gevaarlijk zijn voor het verkeer. Daarnaast zorgt het voor slecht zicht op de weg.

In het noorden zal vermoedelijk niet veel sneeuw vallen. Het KNMI schat zo'n 2-5 cm. Maar de meeste wind staat wel in het noorden. Met langs de wadden en rond het IJsselmeer kans op windstoten van 75 tot wel 90 km/u.