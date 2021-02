Sneeuw: mogelijk geen afval lediging in T-diel

za 06 februari 2021 11.23 uur

BURGUM - De winter die komende week door Nederland raast, kan consequenties hebben voor de afvalinzameling in Tytsjerksteradiel. De gemeente waarschuwt dat het afval volgende week mogelijk niet opgehaald wordt. "De komende dagen gaat het flink vriezen en wordt er veel sneeuw verwacht. Daarom is het misschien niet mogelijk is om volgende week het afval op te halen."

Zondagavond zal de gemeente meer nieuws bekendmaken over de afvaldienst. Ook wordt dit nieuws verwerkt in de afval-app van Omrin.