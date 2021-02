Wat is het effect van de coronacrisis op zorggerelateerde opleidingen?

za 06 februari 2021 11.00 uur

DRACHTEN - Heb je een eigen zaak en wil je jezelf verder ontwikkelen dan zijn er verschillende opties om verder te studeren. Het is uiteraard wel belangrijk dat de studie in te passen is binnen de werkzaamheden van je bedrijf. Daar is bij de keuze voor een studie dan ook rekening te houden. Het is mogelijk om bij het doorstuderen binnen je eigen vakgebied een studie te volgen. Of het is mogelijk om met een nieuwe studie een totaal andere kant op te gaan. Bijvoorbeeld als je interesse breder is en jij jezelf ook op een ander vlak beroepsmatig wenst te ontwikkelen.

Studie voor werkenden

Er zijn verschillende studies die zo zijn ingericht dat deze afgestemd zijn op werkenden. Een voorbeeld daarvan is HBO V. Deze opleiding bestaat uit drie fases met uiteenlopende modules en uit een afstudeerfase. Daarbij is er een keuze tussen een avondstudie als studievariant en uit een dagstudie.

Om de tijd tussen je onderneming en studie zo efficiënt mogelijk te verdelen, is het mogelijk om een deel online te volgen. Er zijn overigens meerdere opleidingen in de richting van verpleegkunde beschikbaar. Naast de opleiding tot verpleegkundige op hbo-niveau zijn er ook opleidingen op het gebied van verpleegkunde op mbo-niveau.

Opleidingen in deeltijd en thuisstudie

Er zijn uiteraard nog veel meer opleidingen in deeltijd te volgen om naast je eigen zaak te studeren. Een van de kenmerken van opleidingen voor werkenden is dat deze in deeltijd plaatsvinden. Er zijn opleidingen beschikbaar om in de avonduren te volgen of zelfs op zaterdag. Ben je met je eigen zaak vooral in de avonduren bezig dan is het ook mogelijk om een opleiding overdag te volgen. Zo zijn er ook opties op het gebied van e-learning.

Het ideale van een thuisstudie is dat het mogelijk is om op eigen tempo te studeren. Indien de opleiding voorziet in bijeenkomsten dan is het aan te raden om een locatie in je eigen omgeving uit te kiezen. Dat kan een locatie in de omgeving van je woning zijn, maar ook in de omgeving van je bedrijf. Uiteraard is het belangrijk om een goede balans te vinden tussen werk, studeren en privé. Het is dan ook aan te raden om bij het doorstuderen naast een eigen zaak een strakke planning te hanteren. Elke tijdsbesteding voor ieder onderdeel is dan efficiënt en dat vergroot de kans op succes.