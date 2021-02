Corona: besmettingen dalen, alleen niet bij ouderen

vr 05 februari 2021 13.28 uur

LEEUWARDEN - Het aantal coronabesmettingen in Friesland is voor de tweede week op rij gedaald, van 1306 naar 1181. Wel raakten veel meer mensen van zeventig jaar en ouder besmet, wat GGD Fryslân grote zorgen baart. "Het is daarom goed nieuws dat na voortvarend overleg met de huisartsen het vaccineren van deze kwetsbare groep is versneld." zo laat de GGD weten.

Het aantal zeventigplussers dat deze week besmet raakte, steeg met bijna 40 procent. Vooral in verpleeg- en verzorgingshuizen nam het aantal nieuwe besmettingen toe. Hier liepen 154 bewoners het coronavirus op, tegen 85 een week eerder. Voor een deel komt dit waarschijnlijk doordat in verschillende tehuizen intensief en preventief is getest. Ook de opkomst van de Britse variant, die annex is met verschillende uitbraken, speelt een rol.

Vaccinatie 80-plussers

De vaccinatie van ouderen is deze week versneld. Waar in de eerste week zo'n 2000 mensen een prik konden halen op de GGD-locatie in WTC Expo in Leeuwarden, gaat het aantal prikken volgende week naar meer dan 1000 per dag. De afgelopen week zijn 2275 zorgmedewerkers en 2485 thuiswonende 85-plussers gevaccineerd. Vorige week ging het om 2500 zorgmedewerkers en ruim 500 90-plussers. In totaal heeft GGD Fryslân nu zo'n 10.000 prikken gezet.

Komende week staan dagelijks 325 vaccinaties voor de verpleeghuiszorg op het programma en ruim 700 voor thuiswonende ouderen. Omdat veel 85-plussers nog geen afspraak hadden gemaakt, is er nu ook ruimte voor zelfstandig wonende mensen van 80 tot 85 jaar. Zij kunnen als enigen ook zonder uitnodigingsbrief van het RIVM een afspraak maken via 088- 22 99 300.

Proef met ademtest

In de testlocatie in Drachten start GGD Fryslân volgende week een proef met een blaastest voor corona. Deze ademapparatuur kan het virus als het ware 'ruiken'; het detecteert kleine deeltjes in de lucht. De uitslag is binnen enkele minuten bekend. Testen met een wattenstaafje in mond- en keelholte is alleen nog nodig als de zogeheten SpiroNose-test geen uitsluitsel biedt.



In Amsterdam en Venray gebruiken ze de SpiroNose al. Uit de eerste onderzoeken blijkt dat de blaastest betrouwbaar genoeg is om in het hele land in te zetten. Wie zich laat testen mag in de acht uren ervoor geen alcohol nuttigen.

Sneeuw en ijs

De voorspelde sneeuw en vorst voor de komende dagen hebben op voorhand geen invloed op de test- en vaccinatieafspraken. Die kunnen doorgaan. Het maken van nieuwe afspraken blijft mogelijk. Mocht dit door de weersomstandigheden alsnog veranderen, dan maakt GGD Fryslân dit zo snel mogelijk bekend. Afzeggen en het inplannen van een nieuwe afspraak kan via het landelijke afsprakennummer.

De Friese burgemeesters hebben afgesproken dat onder voorwaarden de natuurijsbanen open mogen. Voor schaatsen op bevroren meren, sloten en ander buitenwater gelden dezelfde maatregelen als voor wandelingen en fietsen: hooguit in groepjes van twee. Tussen de groepjes afstand houden. Voorkom drukte.

Minder tests

De afgelopen week zijn 7866 tests afgenomen, Zo'n 600 minder dan vorige week. Het vindpercentage (gehalte positieve tests van alle tests) was deze week 11 procent, een procent lager dan een week eerder.

Met de 1181 infecties van deze week erbij is het coronavirus inmiddels bij 22.076 inwoners van Fryslân aangetroffen. Deze week is van 30 mensen aan GGD Fryslân gemeld dat ze overleden zijn terwijl ze besmet waren, tegen vorige week 29. Er zijn 14 ziekenhuisopnames doorgegeven. Vorige week waren dat 12.

Gemeenten

In vijf gemeenten steeg het aantal besmettingen de afgelopen week, met Tytsjerksteradiel als grootste stijger. Met name Leeuwarden, Achtkarspelen en Heerenveen zien de cijfers behoorlijk dalen.

Het aantal nieuwe positieve tests in de gemeenten in de afgelopen week, tussen haakjes de vorige week: Súdwest-Fryslân 217 (203), Leeuwarden 136 (178), Tytsjerksteradiel 121 (87), Achtkarspelen 106 (151), De Fryske Marren 99 (81), Smallingerland 98 (111), Noardeast-Fryslân 85 (89), Heerenveen 57 (95), Weststellingwerf 54 (51), Opsterland 52 (81), Dantumadiel 50 (61), Waadhoeke 41 (43), Ooststellingwerf 30 (45), Harlingen 10 (23), Vlieland 4 (5), Ameland 2 (0), Terschelling 1 (1) en Schiermonnikoog 0 (1).