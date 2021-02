Veiligheidsregio komt met schaatsprotocol

vr 05 februari 2021 12.35 uur

LEEUWARDEN - Vanaf zondag zullen de temperaturen zowel overdag als 's nachts onder het vriespunt duiken. Zoals het nu lijkt gaat de meeste sneeuw in het midden van Nederland vallen. Het lijkt er dus op dat er geschaatst kan worden volgende week.

Veiligheidsregio Fryslân heeft vanwege de verwachte ijspret een aantal regels opgesteld om veilig te kunnen schaatsen op natuurijsbanen. Zo mogen volwassenen in groepjes van maximaal twee personen schaatsen als er maar 1,5 meter afstand wordt gehouden. Hoeveel mensen er in totaal op het ijs mogen is afhankelijk van de grootte van de ijsbaan.

Daarnaast mogen er voor personen boven de 18 geen wedstrijden worden georganiseerd. Voor de jeugd is dat wel toegestaan. Koek en zopie, waarbij het eten en drinken wordt afgehaald, mag zolang er geen groepen bij elkaar gaan staan. Kleedkamers blijven wel gesloten.

Een volledig overzicht van regels is te vinden op de website van Veiligheidsregio Fryslân.