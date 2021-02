KHN niet gekend in gemeentelijk ketenbeleid

do 04 februari 2021 17.15 uur

BURGUM - Koninklijke Horeca Nederland is ontstemd over het feit dat zij enthousiast zouden zijn over het nieuwe ketenbeleid van de gemeente Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. De twee gemeenten schreven dat in een persbericht maar KHN heeft nooit een reactie gekregen op hun positieve feedback op het concept. De enige reactie was het reeds verzonden persbericht.

"Wij zijn juist voor een positief ketenbeleid. Er zijn positieve voorstellen gedaan die niet teruggekoppeld zijn. Het lijkt nu dat wij de strenge politie zijn die geen keten willen. Dat is niet zo" aldus voorzitter Eelke Duursma van de afdeling Midden-Friesland Koninklijke Horeca Nederland. "We zijn niet tegen keten met 10 tot 15 personen maar we zijn wel tegen de illegale kroegen en feesten die in de regio plaatsvinden. Het nieuwe beleid is niet volgens de afspraken van KHN gegaan...."