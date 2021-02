Voortaan heldere raadsvoorstellen in Smallingerland

do 04 februari 2021 14.31 uur

DRACHTEN - Gemeenteraadsleden in in Smallingerland krijgen voortaan heldere voorstellen van burgemeester en wethouders. De PvdA had er eerder al eens om gevraagd, maar een motie van D66, PvdA en ELP was nodig om het college ook daadwerkelijk de toezegging te laten doen. Tijdens Het Debat afgelopen dinsdagavond zegde burgemeester Jan Rijpstra alle steun toe. "We omarmen uw motie", zo reageerde hij.

Aanleiding voor het verzoek zijn de raadsvoorstellen, zoals ze tot nu toe aan de fracties worden gepresenteerd. Daarin staat lang niet altijd helder aangegeven op welke punten plannen in de loop van de tijd zijn gewijzigd. "We moeten dan zelf de verschillen opzoeken en dat kost veel tijd", liet de indiener van de motie, Ron van der Leck (D66), weten. Alle raadsfracties ondersteunden het voorstel.