BNN en AHEAD Adviseurs bundelen krachten

do 04 februari 2021 14.28 uur

KOLLUM - Bedrijfsadvies Noord Nederland, het adviesbedrijf voor ondernemers/ bedrijven van Romke Kooyenga en Karla Meindersma, gevestigd in Leeuwarden gaat vanaf 8 februari 2021 een verdere samenwerking aan met AHEAD adviseurs uit Kollum. In Leeuwarden is een nevenvestiging van AHEAD adviseurs gerealiseerd aan de Sophialaan 1 A (Villa Kroon), van waaruit ook de activiteiten van Bedrijfsadvies Nood Nederland zullen worden voortgezet.

Karla Meindersma zal de nieuwe vestiging van AHEAD adviseurs en Bedrijfsadvies Noord Nederland gaan leiden. Karla heeft gewerkt voor een middelgroot accountantskantoor en heeft een eigen accountantskantoor "RKcs Accountants en adviseurs" gehad in Dokkum. Naast haar werkzaamheden als accountant heeft ze ook de nodige ervaring met het adviseren van ondernemers over bijvoorbeeld de organisatiestructuur van hun bedrijf, het uitvoeren van een waardebepaling van een onderneming en het maken van een financiële planning voor ondernemers en particulieren.

AHEAD adviseurs helpt bedrijven en ZZP'ers op financieel en administratief gebied. Het team van AHEAD adviseurs is samengesteld uit professionals op het gebied van het opstellen van jaarrekeningen, voeren van financiële administraties, belastingzaken en personeelszaken. AHEAD adviseurs zal met ingang van 8 februari 2021 naast hun locatie in Kollum ook in Leeuwarden hun ondernemers van dienst zijn.

Vanuit Bedrijfsadvies Noord Nederland zien Karla Meindersma en Romke Kooyenga ( sparringpartner voor ondernemers en interim-manager) de samenwerking als een win-win situatie. BNN en AHEAD zullen elkaar versterken. "AHEAD is een betrouwbaar en vakkundig administratie- en advieskantoor met een no nonsense cultuur", aldus Romke Kooyenga. "Ondernemers willen een adviseur die vakkundig is, maar ook persoonlijk betrokken is bij hun onderneming. AHEAD is daarvoor een geschikte en betrouwbare partner."

Douwe Venema en Halbe Bosgraaf, eigenaars van AHEAD adviseurs, zijn erg blij met de samenwerking en de nieuwe vestiging in Leeuwarden. "In de persoon van Karla Meindersma halen we een echte vakvrouw en betrokken adviseur in huis, die goed past bij AHEAD."

Romke Kooyenga is als rasondernemer een echte ondernemersadviseur/sparringpartner voor ondernemers. "Wij kunnen nu met de gezamenlijke vestiging in Leeuwarden een groter aantal bedrijven bedienen op het gebied van financiële zaken, belastingzaken en bedrijfsadvies."