Jeugdige inbrekers bespoten bewoner met pepperspray

do 04 februari 2021 14.20 uur

LEEUWARDEN - Twee jeugdige inbrekers, zogeheten 'veilige landers’ van 13 en 15 jaar oud, die in de nacht van 28 augustus vorig jaar een slachtoffer met pepperspray bespoten, zijn donderdag veroordeeld tot celstraffen gelijk aan het voorarrest. De twee waren nog maar een paar maanden in Nederland toen ze de inbraken pleegden.

Inbrekers spoten met pepperspray

De twee zijn tot twee keer toe brutaalweg bij woningen in Drachten via het slaapkamerraam naar binnen geklommen. In de vroege ochtend van 28 augustus vorig jaar werden ze betrapt toen ze bij een woning aan het Moleneind Noordzijde naar binnen wilden klimmen. De bewoner lag al op bed, maar was wakker. Toen de inbrekers merkten dat ze waren betrapt, spoten ze de bewoner pepperspray in het gezicht.

Strenge voorwaarden

De twee werden even later aangehouden in het centrum van Drachten. De rechtbank legde een reeks strenge voorwaarden op en plaatste ze onder toezicht van de jeugdreclassering. De oudste van de twee had de meeste feiten op zijn naam. Hij maakte zich ook schuldig aan een inbraak poging, opzetheling, mishandeling en vernieling.

Verslaafd aan rustgevend middel

Beide verdachten waren onder invloed van en verslaafd aan het middel rivotril, een rustgevend middel dat onder andere wordt gebruikt bij epilepsie. De 13-jarige gebruikte dagelijks alcohol en harddrugs. De twee hebben respectievelijk 147 en 140 dagen in voorarrest vastgezeten. De rechtbank legde 60 en 90 dagen voorwaardelijke celstraf op met een proeftijd van 2 jaar.