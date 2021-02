Ruimte voor vaccinatie thuiswonende 80-plussers

do 04 februari 2021 10.42 uur

LEEUWARDEN - Op de vaccinatielocatie WTC Expo in Leeuwarden is vanaf vrijdag al plek voor 80-plussers om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Begin deze week begon de vaccinatie van 85-plussers. Omdat er ruimte overblijft, kan de iets jongere groep nu ook al een prik krijgen.

GGD Fryslân roept deze groep van 80 tot 85 jaar op om telefonisch contact op te nemen via 088-22 99 300. Dit is vooruitlopend op de uitnodigingsbrief van het RIVM die de 80-plussers vanaf 5 februari kunnen verwachten. Landelijk ziet GGD GHOR dat er op de vaccinatielocaties geregeld ruimte over is. Tachtigplussers worden geïnformeerd via hun huisarts, maar kunnen ook zelf een afspraak maken via 088- 22 99 300 (zeven dagen per week bereikbaar van 08.00 - 20.00 uur).

Van belang is dat de 80-plussers bij het maken van de telefonische afspraak hun burgerservicenummer (BSN) bij de hand houden. De uitnodigingsbrief van het RIVM kan als niet verzonden worden beschouwd als er vóór 5 februari al een afspraak is gemaakt.

Meer vaccins

Door de beschikbaarheid van meer vaccins van Biontech/Pfizer kunnen sinds dinsdag per dag 700 mobiele ouderen worden gevaccineerd. Dit waren eerst 275 per dag. Samen met het prikken van medewerkers in de verpleeg- en verzorgingshuizen vinden in het WTC Expo nu 1045 vaccinaties per dag plaats.

De locatie heeft tijdelijk vijf extra priklijnen geopend. GGD Fryslân roept iedereen op te arriveren op het tijdstip waarop de prik is gepland. Niet te vroeg en niet te laat dus. Dit om lange wachtrijen te voorkomen.

Waddeneilanden

Voor 80-plussers op de Friese Waddeneilanden geldt dat GGD Fryslân vanaf half februari naar de eilanden toe komt om te vaccineren.