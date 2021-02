Bloemetje voor helden die man uit sloot redden

wo 03 februari 2021 21.00 uur

NOARDBURGUM - Een man uit De Westereen is zondagochtend vroeg uit een sloot gered langs de Oude Commissieweg bij Quatrebras. De man was na een feestje in Burgum onderweg naar huis toen hij door onbekende oorzaak met de fiets in de sloot belandde. Hij kon er zelfstandig niet meer uitkomen en riep om hulp. Het was op dat moment -5 graden Celsius.

De 19-jarige Remco Jongeling uit Hurdegaryp en de 20-jarige Bjorn Zuidema uit Noardburgum hoorden omstreeks 6.30 uur de man schreeuwen. Ze wisten hem uit de sloot te redden. De jongens waren op dat moment op de fiets onderweg naar huis. De man dacht na de redding nog dat hij zelfstandig thuis kon komen maar de jongens besloten de hulpdiensten te bellen. De man was namelijk onderkoeld geraakt. Hij had volgens het ambulancepersoneel vermoedelijk een half uur in de sloot gelegen.

Wijkagent Talstra ging woensdagavond langs bij Remco om hem te bedanken. Hij kreeg een bos bloemen voor de heldenactie. Bjorn was er op dat moment niet bij. "Grote klasse van deze jonge helden. Dankzij hun acties is de man met ambulance naar ziekenhuis vervoerd. De man maakt het nu goed en is weer thuis." zo laat wijkagent Talstra weten op Instagram.