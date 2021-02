Raad vierkant achter noodverordening

wo 03 februari 2021 14.51 uur

DRACHTEN - Niet anders dan lovende woorden voor het daadkrachtige optreden van burgemeester Jan Rijpstra vanwege het instellen van een noodverording voor heel Drachten. Gemeenteraadsleden moesten de maatregel nog formeel bekrachtigen en deden dat vol enthousiasme. Daarmee zijn rellen vanwege de coronamaatregelen voorkomen, aldus de verschillende raadsfracties dinsdagavond tijdens Het Debat van de gemeenteraad in Smallingerland. Op sociale media werden voor dinsdagavond 26 en woensdagochtend 27 januari 2021 ernstige rellen in Drachten aangekondigd.

In kiem gesmoord

"Het is best wel eng als je zoveel politiemensen in je eigen straat ziet, maar ze hebben het uitstekend gedaan", startte D66'er Roy Postma een reeks van loftuitingen van zijn collega-raadsleden. Politie, medewerkers van beveiligingsbedrijven, boa's, jeugdwerkers van de stichting MOS, ondernemers en tal van anderen sloegen de handen ineen om op rel beluste jongeren in toom te houden. Oproepen op de sociale media deden het ergste vermoeden, maar alle initiatieven in die richting werden met de noodverordening in de kiem gesmoord.

Diep buiging

"Corona raakt ons allemaal, de emoties daarover zijn legitiem, maar plundering en rellen zijn zinloos en totaal onacceptabel, zeker in een tijd waarin we elkaar nodig hebben", betoogde Luciënne Meinsma van GroenLinks. Een diepe buiging voor iedereen die daaraan heeft bijgedragen, zo werd betoogd.

Aanleiding voor de maatregelen in Drachten waren ernstige rellen en plunderingen in steden in de zuidelijke helft van Nederland. Op de sociale media ging een oproep rond om op vrijdag 29 januari 2021 onder het carillon in Drachten een demonstratie te starten. Ook werd opgeroepen om woensdag 27 januari 2021 te gaan rellen in Drachten. Exacte locaties werden op dat moment nog niet genoemd.

De genoemde aanvangstijdstippen waren wel steeds vroeger vanwege het ingaan van de avondklok. Met de oproepen gingen ook foto's rond van mortieren, vlinder- en slagersmessen, cobra's en ander illegaal vuurwerk, alsmede de oproep om ze mee te nemen.

Bewaking bij gemeentehuis en ziekenhuis

Ook verschenen berichten waarin overheidsgebouwen, zoals het gemeentehuis en het politiebureau, als doelwit van rellen werden genoemd. Jongerenwerkers hoorden dat de relschoppers het ook op de huisartsenpost naast de SEH van het ziekenhuis Nij Smellinghe hadden gemunt. De politie posteerde daar vervolgens een aantal medewerkers.

Hotel geboekt om bij rellen te zijn

Op Instagram ging een bericht rond waar opgeroepen wordt te gaan rellen bij de Brede School in de wijk de Wiken te Drachten. Deelnemers moesten molotovcocktails, hamers, vuurwerk en benzine meenemen. De politie ontving zelfs een anonieme melding over iemand die een kamer had geboekt en speciaal naar Drachten is gekomen om te gaan rellen.

Overal politie

Heel Drachten werd daarop als veiligheidsrisicogebied aangemerkt. Het Openbaar Ministerie gaf toestemming om preventief te fouilleren. Verder reden diverse surveillancewagens af en aan door Drachten. De mobiele eenheid hield toezicht op de toegangswegen in en naar Drachten. De gemeente zelf zette extra beveiliging in en rondom het gemeentehuis.

Op woensdag 27 januari 2021 zijn drie aanhoudingen voor opruiing verricht. Deze betrokkenen zitten nog vast. Eén minderjarige verdachte blijft op last van de officier van justitie nog steeds in hechtenis in Leeuwarden. Eén persoon werd aangehouden omdat hij de avondklok overtrad en geen identiteitsbewijs bij hem had. Hij kreeg twee processen-verbaal. In totaal zijn er 77 mensen staande gehouden. Zeventien mensen werden preventief gefouilleerd. Bij hen werden twee messen en twee spuitbussen in beslag genomen.