Dubbele woning in 't Kommissiehuys Nijega

wo 03 februari 2021 14.30 uur

NIJEGA - Het voormalig dorpscafé 't Kommissiehuys in Nijega wordt mogelijk verbouwd tot dubbele woning. Eigenaar Yannes Koning kan zijn pand verkopen als het bestemmingsplan daarvoor de mogelijkheid biedt. De potentiële koper wil het pand alleen als de gemeente Smallingerland de aanvraag voor de dubbele woonbestemming honoreert. Koning hield een hartstochtelijk pleidooi voor een wijziging van het bestemmingsplan. "Daarmee verlost u ons gezin van deze molensteen om onze nek."

De familie Koning kocht de herberg in 2006 en vertrok in 2015, omdat het uitbaten van het dorpscafé bedrijfseconomisch niet uit kan. De speurtocht naar een koper duurt al zes jaar. "Horeca op deze plek is niet meer mogelijk. Bedrijfseconomisch is het niet rendabel. In de afgelopen jaren hebben we verschillende kandidaat-kopers gehad, maar geen enkele bank wil horeca financieren", aldus Koning tijdens de Ronde Tafel, waarin gemeenteraadsleden van Smallingerland over de plannen werden geïnformeerd.

Het voormalige horecapand in het centrum van Nijega dateert uit 1854. Het voorste gedeelte werd altijd als café gebruikt, terwijl het culturele dorpsleven zich in de bovenzaal afspeelde. Daar waren tot voor kort ook nog muzikale optredens.