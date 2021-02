Nieuw: Spaanse les op Dalton Dokkum

wo 03 februari 2021 10.09 uur

DOKKUM - Dalton Dokkum zet een volgende stap in de vernieuwing van het onderwijsaanbod. De Spaanse taal wordt onderdeel van het lessenpakket van de middelbare school, waar de komende week online Beleefdagen op het programma staan.

De Beleefdagen

De Beleefdagen, die van dinsdag 9 tot en met vrijdag 12 februari worden gehouden, zijn bedoeld voor basisschool-leerlingen van groep acht en hun ouders/verzorgers. Op de Beleefdagen kunnen de kinderen onder meer online lessen volgen. Voor ouders/verzorgers is er volop gelegenheid om vragen te stellen over het onderwijs en de gang van zaken op Dalton Dokkum.

Om een indruk van de school te krijgen, heeft Dalton Dokkum - onderdeel van scholengemeenschap Piter Jelles - een virtuele toer à la Google Streetview laten maken. "Zo hebben de kinderen het gevoel alsof ze zich in school bevinden en krijgen ze een beeld van de sfeer", omschrijft directeur Sipke Saakstra het filmpje, dat alle ruimtes van het gebouw aan de Parklaan toont.

In de visie én drive om vooruit te (blijven) zien naar wat de leerling nodig heeft, voegt Dalton Dokkum met ingang van komend cursusjaar Spaans toe aan haar lessenpakket. Deze taal speelt mondiaal een zeer belangrijke rol. Spaans is de op drie na meest gesproken taal ter wereld en de op een na meest internationale taal (na Engels).

Vanaf de zomer wordt op Dalton Dokkum vanaf klas twee voor de leerlingen van de vmbo-t-leerlingen Spaans een keuzevak en voor de havo-leerlingen een verplicht vak. "De vakkenopbouw in het onderwijs kent een lange traditie. Maar er is geen stabiele wereld meer", aldus Saakstra. "We zien vooruit naar de toekomst. Het belang van het Spaans neemt alleen maar toe, onder andere door de intensievere handel met Zuid-Amerika."

Frans verdwijnt

Binnen nu en een paar jaar verdwijnt het vak Frans van de lessentabel. "De belangstelling voor het Frans loopt hard terug", weet Saakstra. Duits laten sneuvelen ten faveure van Spaans was volgens de directeur geen optie. Integendeel. "We hebben in deze streek economisch veel belang bij Duits”, wijst Saakstra naar de grote betekenis van deze taal voor de horeca en het toerisme.

Bij de komende online Beleefdagen gaat Dalton Dokkum de toekomstige leerlingen en hun ouders/verzorgers informeren over 'het aantrekkelijke, eigentijdse en goede onderwijs’ dat de school biedt. Daarbij wordt ingespeeld op de ontwikkeling van de talenten van de leerlingen. Voor de Beleefdagen moeten belangstellenden zich aanmelden. Via een link krijgen ze toegang tot de lessen.

Met de Beleefdagen probeert de school de gebruikelijke Doedagen en Open Dagen zoveel mogelijk na te bootsen. Dat betekent onder andere dat de leerlingen van groep acht een tasje met diverse gezonde lekkernijen krijgen. Saakstra: "Dat is ook vanuit de gedachte om de lokale ondernemers te ondersteunen. Het is marginaal, maar het gaat om het idee."