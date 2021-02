Noardeast ondertekent Waddenagenda (voorlopig) niet

di 02 februari 2021 20.45 uur

KOLLUM - Het gemeentebestuur ondertekent de Waddenagenda 2050 (voorlopig) niet. Dat maakte wethouder Jelle Boerema dinsdagavond bekend tijdens een spoedvergadering van Noardeast-Fryslân. Vanwege de belangrijkheid van de kwestie kwamen het college en de raadsleden fysiek bijeen op het gemeentehuis in Kollum. Enkele boeren hadden zich vooraf buiten verzameld om hun protest nog extra gehoor te laten geven.

De gemeenteraad riep het college op het matje omdat het college de Waddenagenda wilde ondertekenen terwijl de meeste raadsleden hier niet achter stonden. Een motie hiervoor werd eerder in de wind geslagen.

Het gemeentebestuur heeft naar aanleiding van het aangevraagde spoeddebat in het weekeinde vergaderd over de zaak en wethouder Boerema zei dinsdagavond: "Het college ziet het belang en onderstreept het belang van de agenda maar ondertekent nu niet. We maken een pas op de plaats - populair gezegd - we kopen tijd. We gebruiken deze periode om de reactie van LNV te formaliseren in de nota van antwoord."

"We willen dat er meer recht wordt gedaan aan de wensen en bedenkingen vanuit de gemeenteraad van NOF in de nota van antwoord. We gebruiken deze periode om antwoord te krijgen op de vragen rondom de impact analyse, we gaan in dialoog met de belanghebbenden en we willen in de informatievoorziening een verbeterslag te maken. Het college komt bij u terug om op een later moment tot ondertekening over te gaan..."

Boerema denkt dat het moment tot ondertekenen niet eens lang hoeft te duren. De wethouder wil dat de zorgen van de boeren weggenomen worden. "We willen op deze manier recht doen aan de ongerustheid en we zijn niet doof voor de geluiden uit de sector..."

