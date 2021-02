OM wil 111.000 euro van ex-penningmeester Cambuurfans

di 02 februari 2021 16.45 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) wil 111.000 euro 'plukken’ van de voormalige penningmeester van de supportersclub van Cambuur. Dat werd dinsdag bekendgemaakt tijdens een extra strafzaak.

Privé-spullen gekocht

27.000 euro terugbetalen

'Een gemankeerd onderzoek'

'Geen cent' voordeel

De oud-penningmeester, een 71-jarige Hurdegarypster, is in februari 2019 wegens verduistering en valsheid in geschrifte veroordeeld tot een werkstraf van 220 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden. De Hurdegarypster zou het geld van de supportersvereniging hebben gebruikt voor de aankoop van privé-spullen, zoals een laminaatvloer, witgoed en elektrische fietsen.De verdachte ontkende niet dat hij zo nu en dan geld van de vereniging had gebruikt. Het zou meer gaan om leningen en hij zou het geld 'cash’ terug hebben gestort. De Hurdegarypster beweerde ook dat hij het geld had gebruikt voor het kopen van spullen voor spelerswoningen en voor verhuizingen van de spelers. De rechtbank bepaalde in 2019 dat de man ruim 27.000 terug moest betalen aan de supportersvereniging.Het terug te betalen bedrag dat in de strafzaak werd toegewezen was eenvoudig te herleiden. De vordering die het OM dinsdag bij de rechter indiende is vastgesteld na een uitvoerig onderzoek van de boekhouding. Advocaat Tjalling van der Goot stelde dat er sprake was van "een gemankeerd onderzoek en een wankele onderbouwing".De zaak kwam aan het rollen toen de penningmeester met vakantie was. De opbrengst van de kiosken in het Cambuurstadion was ineens veel hoger. Normaal was de Hurdegarypster belast met het ophalen van het geld. De rechtbank sprak de echtgenote (68) vrij van witwassen. Hoewel er een deel van het geld van de supportersvereniging aangeschafte spullen in het huishouden van de verdachten terecht zijn gekomen, was dat volgens de rechtbank te weinig om van witwassen te kunnen spreken. De man zei zelf dat hij "geen cent" voordeel heeft genoten. "Ik moest eerder geld bijleggen".

De rechtbank doet over zes weken uitspraak.