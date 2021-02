Crystal meth-lab Wânswert: verdachte blijft vastzitten

di 02 februari 2021 15.25 uur

LEEUWARDEN - De rechtbank in Leeuwarden heeft het voorarrest verlengd van een Amsterdammer (47) die betrokken zou zijn geweest bij de productie van de synthetische drug crystal meth in een drugs lab in Wânswert. Het lab werd op 13 februari vorig jaar opgerold. De Amsterdammer werd eind oktober vorig jaar opgepakt, toen de politie een pand in het Groningse Lucaswolde binnenviel waar ook een drugslab was gehuisvest.

Huurder is spoorloos

Bij de inval werden vier mannen aangehouden, waaronder de Amsterdammer en de eigenaar van het pand, een 54-jarige Groninger. Hij moest vorige week voorkomen. Ook in zijn zaak werd het voorarrest verlengd. De man die de loods huurde is spoorloos.

Straatwaarde vier miljoen euro

Het drugslab in Wânswert zat in een afgelegen boerderij, aan de Wirdsterterp. Na een aantal tips startte de politie met een onderzoek, waarna in de nacht van 12 op 13 februari een inval volgde. Er werd een grote hoeveelheid crystal meth (methamfetamine) aangetroffen met een straatwaarde van zo’n vier miljoen euro.

DNA-sporen

Van de Amsterdammer zijn DNA-sporen aangetroffen in het drugslab in Wânswert, op een gezichtsmasker en een drinkbeker. De raadsman van de Amsterdammer maakte zich vooral druk over de gebrekkige videoverbinding met zijn cliënt. Alleen het geluid werkte, er was geen beeldverbinding met de verdachte. Die snapte niet dat het zo lang moest duren voor de zaak voorkwam.

Zaak in de zomer behandelen

Ook vond de advocaat dat de inhoudelijke behandeling van de zaak veel te lang op zich laat wachten. Het onderzoek is nog niet afgerond, aldus de officier van justitie. Het Openbaar Ministerie (OM) streeft ernaar de zaak in de zomer, juni of juli, voor de rechter te brengen. Vermoedelijk zal de behandeling een hele dag duren.