Brandweer helpt persoon in nood

di 02 februari 2021 13.51 uur

HARKEMA - Een persoon is dinsdag omstreeks 12.45 door de brandweer geholpen aan de Middelwyk in Harkema. Het slachtoffer was ongelukkig ten val gekomen op het toilet. Medewerkers van de thuiszorg lukte het niet om de persoon weer op de been te helpen.

Omdat het slachtoffer deze ochtend pas was getest op Covid19, werd door de brandweer het coronaprotocol in acht genomen. Speciale pakken en handschoentjes werden aangetrokken alvorens het slachtoffer werd benaderd. De persoon raakte bij het incident niet gewond.