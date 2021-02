Drank- en drugsrijder klimt over schutting

di 02 februari 2021 13.30 uur

LEEUWARDEN - Een werkstraf van 40 uur en een voorwaardelijke rijontzegging van 9 maanden. Dat was de straf die de politierechter dinsdag in petto had voor een 22-jarige inwoner van De Westereen. De man zat eind oktober 2019 onder invloed van cocaïne en alcohol achter het stuur.

De verdachte kwam zelf niet naar de zitting, volgens zijn advocaat heeft hij het als kleine zelfstandige te druk en kon hij het zich niet permitteren een dag vrij te nemen. De man reed op 27 oktober 2019 om ongeveer half 12 's avonds in Burgum de politie tegemoet. Toen de surveillancewagen omdraaide, gaf de Westereender gas.

De man parkeerde zijn in auto in een zijstraat en nam de benen. De agenten zagen hem over een schutting klimmen, waarna hij alsnog werd aangehouden. Hij bekende dat hij had gedronken, hoeveel wist hij niet precies. Hij had gezegd dat hij eenmaal in de twee weken drugs gebruikte. Hij was nog niet eerder met de politie in aanraking geweest. Zijn rijbewijs is ongeldig verklaard.