HAVOtop Burgum bereidt leerlingen voor op profielkeuze

di 02 februari 2021 10.32 uur

BURGUM - Donderdag 4 februari organiseren CSG Liudger en OSG Singelland online proeflessen op de HAVOtop in Burgum. De proeflessen zijn voor leerlingen die volgend schooljaar starten in havo 4. De proeflessen zijn bedoeld om te helpen bij het maken van de juiste profielkeuze, net als gesprekken met de decaan en de voorlichtingen die in oktober zijn georganiseerd op beide scholen.

Vanwege de coronamaatregelen zijn de proeflessen dit jaar online. Het voordeel daarvan is dat het daardoor ook voor ouder(s)/verzorger(s) mogelijk is om de proeflessen bij te wonen. Tijdens een gesprek met de decaan, leerling en ouder(s)/verzorger(s) wordt de definitieve keuze vastgesteld.

De online proeflessen zijn op donderdag 4 februari van 13.30 - 15.15 uur.