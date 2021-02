Celstraf voor Drachtster vanwege opruiende teksten

ma 01 februari 2021 17.33 uur

DRACHTEN - Een 19-jarige man uit Drachten is door de rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 3 dagen en een taakstraf van 120 uur. Ook kreeg hij een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden met een proeftijd van 2 jaar opgelegd. De man stuurde vorige week opruiende teksten in een chatgroep waarin hij het had over 'oorlog maken’ in Utrecht.

Rellen

In een chatgroep met de naam 'rellen030 Zaterdag 17:00!!!’ verschenen vorige week berichten waarin mensen werden opgeroepen om in Utrecht te komen rellen. Als één van de locaties werd stadspark De Gagel genoemd. De berichten zijn verstuurd met de telefoon van de verdachte. In één van de berichten werd gesproken over 'soldaten’ die aanwezig moeten zijn en dat het 'oorlog’ moet worden. 'Als wij met ons leger meedoen, is het chaos’. Zo was in de chat te lezen.

Vrienden

De verdachte ontkent dat hij degene is die de berichten heeft verstuurd. Op een supersnelrechtzitting maandagmiddag zei hij dat vrienden zijn telefoon wel vaker voor van alles en nog wat gebruiken.

De verdachte wist naar eigen zeggen niet dat de opruiende berichtjes waren verstuurd. Pas toen hij hoorde dat hij gezocht werd, wilde hij het checken en installeerde hij Telegram op zijn telefoon. De app verwijderde hij daarna ook weer gelijk. De rechtbank gaat hier niet in mee. De berichten zijn te herleiden naar de telefoon van de verdachte. Daarnaast zegt hij niet te weten wie het wél heeft gedaan.

Straf

De rechtbank vindt de opruiing waar de verdachte zich schuldig aan heeft gemaakt ernstig en onacceptabel. Zeker in deze onrustige tijd is de impact van dit soort strafbare feiten groot. Niet alleen op de samenleving, maar ook op het hele politieapparaat. Doordat de politie zich moet bezighouden met dit soort zaken komen ze niet aan andere werkzaamheden toe.

De rechtbank legt de verdachte een gevangenisstraf op van 3 dagen én een taakstraf van 120 uur. Daarnaast wordt de verdachte veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden, met een proeftijd van 2 jaar. De officier van justitie had een gevangenisstraf van 3 maanden geëist. Gelet op de persoonlijke omstandigheden van de verdachte komt de rechtbank tot een lagere straf.