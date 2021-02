Brand door kachel in garage

ma 01 februari 2021 12.55 uur

GORREDIJK - De brandweer van Gorredijk moest maandag omstreeks 10.00 uur uitrukken voor een brand in een garage aan de Watse Eelkestrjitte in Gorredijk. Via een kachel was er vuur overgeslagen naar andere voorwerpen op de zolder van het gebouw.

De brandweer wist het vuur te doven en heeft de brand geblust. Met een ventilator is de garage daarna geventileerd.

