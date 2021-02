Schoorsteenbrand aan Eelaan in Dokkum

ma 01 februari 2021 11.36 uur

DOKKUM - De brandweer van Dokkum moest maandagochtend in actie komen voor een schoorsteenbrand in een woning aan de Eelaan in Dokkum. Het rookkanaal is geïnspecteerd door de brandweerlieden en gereinigd.

De schoorsteen bleek door onbekende oorzaak verstopt te zijn. De brandweer kwam met twee voertuigen ter plaatse.