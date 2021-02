Dokkum: boeren in protest tegen Waddenagenda

ma 01 februari 2021 11.30 uur

DOKKUM - Tientallen boeren demonstreerden maandagochtend in Dokkum tegen de Waddenagenda 2050. Ze zijn onder andere bang voor verzilting van landbouwgrond als de buffer in de buitendijkse landen wordt opgeheven. De politie sloot de binnenstad korte tijd af voor tractoren en landbouwvoertuigen.

De boeren verzamelden aanvankelijk bij Kota Radja en een deel ging daarop zelfstandig al naar het stadhuis van Dokkum. De politie besloot daarop om de toegangswegen tot de stad te blokkeren voor de boeren. Uiteindelijk keerden alle boeren terug naar het chinees restaurant. Daar werd besloten om in defilé langs het stadhuis te rijden. Ook werd er een petitie aangeboden. Sieta van Keimpema leidde de boeren tijdens hun tocht door Dokkum.

Dinsdagavond 2 februari is er om 19.30 uur een extra (fysieke) spoedvergadering van de raad Noardeast-Fryslân in Kollum. Onderwerp is dan het wel of niet ondertekenen van de intentieverklaring Waddenagenda 2050 en de politiek implicaties hiervan.

