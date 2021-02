Code oranje wegens gladheid in deel van Nederland

ma 01 februari 2021 08.26 uur

DRACHTEN - Het KNMI had maandagmorgen voor Noord-Holland, Utrecht, Flevoland, Gelderland, Overijssel, Friesland en Drenthe code oranje afgekondigd. Dit vanwege verraderlijke gladheid door ijzel.

Door de lage temperatuur en de neerslag die hier een daar viel kon de weg op sommige plekken veranderen in een ijsbaan. Om dit te voorkomen gingen van in ieder geval de gemeente Smallingerland de strooiauto's weer de weg op. Rond 12.30 was code oranje voorbij werd het teruggebracht naar code geel.