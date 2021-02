Wilt u uw huis verduurzamen? gemeente komt met lening

zo 31 januari 2021 16.00 uur

DRACHTEN - De gemeenteraad van Smallingerland heeft besloten om het budget voor de gemeentelijke duurzaamheidslening uit te breiden met 600.000 euro. De duurzaamheidslening is een financieel steuntje in de rug van woningeigenaren die hun huis willen verduurzamen, energie willen opwekken en geld willen besparen.

Door het dak, de spouwmuur en vloer te isoleren en HR++ glas in uw woning kunt u namelijk veel geld besparen op de energierekening. Vocht en tocht zorgen ervoor dat uw wooncomfort vermindert. Met de juiste isolatie en ventilatie kan uw wooncomfort verbeterd worden. Of wilt u uw eigen energie opwekken met zonnepanelen? Misschien wilt u een warmtepomp of zonneboiler aanschaffen? Dit kan met de duurzaamheidslening. Dit is een lening met een lage rente. Het rentepercentage is lager dan het normaal geldende markttarief. Deze lage rente maakt het aantrekkelijk om uw huis te verduurzamen.

Voor wie en waarvoor is de duurzaamheidslening bedoeld?

U kunt een lening aanvragen als u eigenaar/bewoner bent van een woning of appartement in de gemeente Smallingerland. Op smallingerland.nl staat een lijst van maatregelen waarvoor u de lening kunt aanvragen. Weet u niet precies wat u het beste kunt doen in uw huis? Dan raden wij u aan om een maatwerkadvies of QuickScan Energie te laten opstellen door een energieadviseur. De kosten van het advies kunt u meenemen in de duurzaamheidslening.

Hoe vraagt u een duurzaamheidslening aan?

U kunt een aanvraag doen via de gemeentelijke website smallingerland.nl. De gemeente beoordeelt of u aan de criteria voldoet. De criteria waaraan u moet voldoen kunt u ook op de website vinden. Ook vindt u op de website het maximale bedrag dat u mag lenen, de looptijd en het rentepercentage.

Meer informatie?

Neem dan contact op met de gemeente per mail via duurzaam@smallingerland.nl of bel met 0512-581 234.